W obliczu ostatnich rewolucji, jakie zaszły w Telewizji Polskiej, Maciej Kurzajewski ma powody do obaw? Dyrektor stacji zabrał głos i ujawnił, jaki ma plan względem dziennikarza. Postawił sprawę jasno.

Reklama

Maciej Kurzajewski straci pracę?

W ostatnich dniach zmiany w TVP, a w szczególności w "Pytaniu na śniadanie", gonią jedna za drugiej. Jednymi z nielicznych, którym do tej pory udało się zachować posadę, są Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 50-latek zresztą, oprócz prowadzenia śniadaniówki, pracuje również dla TVP Sport. Co z jego przyszłością w tym miejscu?

Katarzyna Cichopek i Maciek Kurzajewski

Zobacz także: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zrobili to publicznie. Fanów wbiło w fotel. "To chyba pierwszy raz"

W rozmowie z portalem Sport.pl dyrektor TVP, Jakub Kwiatkowski, który swoje stanowisko objął w grudniu 2023 roku, zabrał głos w tej sprawie. Przy okazji nawiązał też do Przemysława Babiarza. Zdradził, że ma "pewne plany na przyszłość", ale widzowie nie powinni spodziewać się zbyt dużych rewolucji.

Pewne plany na przyszłość jeszcze są, ale nie należy spodziewać się żadnej rewolucji. Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów - wyznał Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP, w rozmowie z Sport.pl.

Reklama

Wygląda więc na to, że przynajmniej jeśli chodzi o TVP Sport, Maciej Kurzajewski nie musi martwić się o utratę posady. Jak natomiast sprawy mają się w przypadku "Pytania na śniadanie"? Póki co ta kwestia pozostaje bez odpowiedzi, jednak nie zapowiada się, by w najbliższym czasie dziennikarz miał pożegnać się z formatem. W tym miejscu warto wspomnieć, że ostatnio uwielbiany duet rozstał się z "PnŚ".

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek