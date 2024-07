Bomber jacket to trend, który pojawił się już w poprzednim sezonie, ale podchodziłam do niego z pewną dozą nieśmiałości. Zachwycały mnie modowe blogerki w sportowychj kurtkach do szpilek, ale obawiałam się że na takie połączenie na ulicach Warszawy to jeszcze jednak za wcześnie. Tej wiosny nie mam już żadnych wątpliwości - kupuję!

W kurtce z Topshop podoba mi się połączenie kolorystyczne i oczywiście literka "B". Będę miała na niej choć jeden z moich inicjałów;)

Polecam,

Izabela Bielecka-Gnaś

Szefowa fleszstyle.pl