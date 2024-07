Kuba Wojewódzki przyznał się do ślubu z Renatą Kaczoruk! Do tej pory jedynie spekulowano na temat tego, czy dziennikarz ożenił się z modelką czy tylko usiłuje prowokować media. Na Instagramie od kilku dni insynuował, że Renata Kaczoruk powiedziała "tak", a on na zawsze pożegnał się z wolnością. Nie wszyscy mogli w to uwierzyć, bo Kuba Wojewódzki swego czasu zmieniał dziewczyny jak rękawiczki. Jak widać gwiazda "Azja Express" usidliła go na dobre!

Reklama

We wtorkowym wydaniu swojego autorskiego programu w rozmowie z Andrzejem Sewerynem, Kuba przyznał, że jest już po ślubie:

Nie wiem, czy nie przesrałem sobie życia. Hajtnąłem się - wyznał.

I tym samym Kuba Wojewódzki potwierdził wszystkie domysły i plotki na swój temat. Ba! Z Renatą Kaczoruk odbył już nawet podróż poślubną, czym pochwalił się na Instagramie. My jesteśmy jednak pod wrażeniem tego, że Kubie i Renacie do samego końca udało się uniknąć szumu wokół przygotowań do tego dnia i że nic nie wyciekło do mediów. A wydawać by się mogło, że to prawie niemożliwe...

Zobacz: Kuba Wojewódzki potwierdził doniesienia o ślubie z Renatą Kaczoruk? Showman podziękował swoim fanom za życzenia!​

Zobacz także

Kuba Wojewódzki pokazał obrączkę

Facebook

Czy Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki pasują do siebie?

Reklama