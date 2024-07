Koniec Króla TVN? Kuba Wojewódzki dał wpis na Facebooku w którym sugeruje pożegnanie ze swoim programem "Kuba Wojewódzki show". Co napisał?

10 lat w TVN.

300 odcinków.

Dziekuje, że byliście.

Dowidzenia. k.

Internauci natychmiast zaczęli wypytywać o to czy przechodzi do jury programu "Idol" w Polsacie? Inni się cieszą, że nareszcie nie będzie Kuby Wojewódzkiego w telewizji, a inni śmieją się, że Kuba jak to showman podgrzewa atmosferę wokół siebie, tylko podsumował, że nagrał 300 odcinek i nadal będzie je nagrywał. Z sezonu na sezon "Kuba Wojewódzki show" ogląda średnio 1,07 mln osób widownia, ani nie spada, ani nie rośnie.

"Brzmi jak pożegnanie. Czyli powrót do Polsatu i w jury Idola?" "Po tej akcji z Renatą, wcale mnie to nie dziwi gdyby była to prawda" "Może Kuba obraził się jak TVN "wypromował" Renie w Azja Express" - czytamy komentarze na Facebooku Kuby Wojewódzkiego

A Wy oglądacie jeszcze program Wojewódzkiego?

Kuba Wojewódzki po 50 nie przepracowuje się cztery dni w tygodniu spędza nad morzem, albo wyjeżdża odpocząć ze swoją dziewczyną Renatą Kaczoruk.

Kuba Wojewódzki swoje talk-show prowadzi od 10 lat w stacji TVN. Ale teraz zamiast o tym co robi dziennikarz najczęściej komentuje się jego dziewczynę Renatę Kaczoruk i kolejne konflikty. Teraz z Małgorzatą Rozenek.