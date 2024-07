Na początku roku Kuba Wojewódzki usunął swoje konto na Facebooku, na którym zgromadził ponad milion fanów. W skali krajowych fanpage'y był to jeden z lepszych wyników. Dziennikarz swoją decyzję tłumaczył chamstwem, jakie zagościło na jego stronie. Jednak po kilku dniach nie obecności w serwisie społecznościowym showman powrócił z nowym kontem i ogłosił się Królem TVN'u.

Kuba powoli odzyskuje fanów jakich utracił. Jednak na jego koncie ponownie można odnaleźć wiele ostrych słów, jadu i nienawiści. Kilka dni temu Wojewódzki wrzucił zdjęcie zza kulis sesji do "Playboy'a", której będzie autorem. Pod fotką zaroiło się od komentarzy. Jeden z nich: "Jest takie powiedzenie; jak coś jest do wszystkiego to do niczego" zabolał dziennikarza szczególnie, gdyż odpowiedział jego autorowi.

- jest takie powiedzenie - jak ktoś coś zrobi to zajeb go bo to on a nie ty !! Po ch.. tu wchodzisz ??? (pisownia oryginalna) - zripostował Kuba.

Jak widać Wojewódzki mimo iż stale krytykuje innych, to nie lubi, jak ktoś coś mu wytknie. Mamy tylko nadzieję, że Kuba nie obrazi się na internautów i nie zniknie z sieci.

