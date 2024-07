Kuba Wojewódzki jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci show-biznesu. Dziennikarz słynie z ciętego języka oraz odważnych poglądów w kwestiach politycznych czy społecznych, przez co ma tyle samo sympatyków, co wrogów. Przypomnijmy, że z tego powodu kilka tygodni temu showman zniknął z Facebooka, gdyż miał dość chamstwa na swoim profilu. Jak wiadomo, gwiazdor TVN'u wrócił na łono serwisu społecznościowego, jednak na jego koncie nic się nie zmieniło, no może poza dumnym przydomkiem "król tvn".

Reklama

Dziś Wojewódzki poprzez Facebooka dostał wiadomość od swojego antyfana z pogróżkami. Kuba tak zbulwersował się całą sprawą, że postanowił upublicznić imię i nazwisko mężczyzny, Krzysztofa P., który zwyzywał dziennikarza od najgorszych oraz, najdelikatniej ujmując, ma go za kompletne zero. Cała sprawa ma związek z faktem, iż dziennikarz ostatnio skrytykował wypowiedzi Lecha Wałęsy odnośnie osób homoseksualnych zasiadających w poselskich ławach. Przypomnijmy: Lech Wałęsa jest homofobem?: Geje powinni siedzieć za murem

Reklama

Pod wpisem showmana od razu rozwinęła się dyskusja na temat zaistniałej sytuacji. Część fanów popiera, to co zrobił Wojewódzki, jednak znalazły się osoby, które zgadzają się ze słowami antyfana dziennikarza. Tym samym Kuba ponownie wywołał małe zamieszanie wokół siebie i pokazał, że nie warto zachodzić mu za skórę.