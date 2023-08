Krajowe Eliminacje do konkursu Eurowizji 2022 rozstrzygną się podczas wyjątkowego koncertu w TVP, który odbędzie się 19 lutego. Podczas koncertu to jury oraz widzowie podejmą ostateczną decyzję. Kto zawalczy o Eurowizję 2022. Znamy wszystkie nazwiska! Eurowizja 2022: Lista uczestników polskich eliminacji 19 lutego w TVP odbędą się Krajowe Eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 w Turynie podczas którego zarówno jury, jak i widzowie będą oddawali głosy. O zwycięstwo będzie walczyć dziesięciu artystów. W tym roku Eurowizja odbędzie się w Turynie, skąd pochodzą zeszłoroczni finaliści zespół Måneskin . W programie „Pytanie na Śniadanie” Marek Sierocki ogłosił 10 finalistów, którzy zostali wybrani z ponad 150 zgłoszeń, które napłynęły do TVP. W tym roku to również widzowie będą mieli wpływ na wybór artysty, który będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2022 w Turynie. W zeszłym roku wybór wewnętrzny został mocno skrytykowany, dlatego TVP zdecydowało się zmienić zasady : Widzowie Telewizji Polskiej będą mieli wpływ na to, kto pojedzie na Eurowizję - powiedział Marek Sierocki w „Pytaniu na Śniadanie”. Lista 10 uczestników, którzy zaśpiewają podczas koncertu preselekcji: - Unmute "Głośniej niż decybele" - Karolina Stanisławczyk & Chica Toro "Move" - Emilia Dębska "All I need" - Daria "Paranoia" - Krystian Ochman „River” - Lidia Kopania "Why does it hurt" - Kuba Szmajkowski "Lovesick” - Karolina Lizer "Czysta woda" - Siostry Szlachta "Drogowskazy" - Ania Byrcyn "Dokąd' Macie swojego...