Za nami kolejny odcinek muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Tym razem najlepsza okazała się Anna Jurksztowicz, jako Bette Midler i to ona zajęła pierwsze miejsce. Widownia, jurorzy oraz widzowie byli zachwyceni jej wykonaniem hitu "I put a spell on you". Czy tym razem Karolina Pisarek poradziła sobie lepiej niż w poprzednich odcinkach? Sprawdźcie, co działo się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": jurorzy są coraz bardziej zachwyceni występami! Pierwszym z wykonawców dzisiejszego wieczoru był Danzel, którym tym razem wcielił się w Jamesa Browna. Wokalista zaśpiewał utwór "Living in America", a widownia oszalała z zachwytu. Jurorzy byli zachwyceni, choć wszyscy wciąż pamiętali poprzednia rolę Danzela, który pierwszy raz zaśpiewał po polsku . - Ja w każdym odcinku czekam na kolejny twój występ i wiem, że będę zachwycona! Dzisiaj też mnie absolutnie nie zawiodłeś! Wiem, że polska publiczność kocha ciebie jako artystę, ale wiem, że po tym programie będzie cię kochać dziesięć odcinków bardziej - komentowała Katarzyna Skrzynecka. Następnie na scenie programu "Twoja Twarz brzmi znajomo" pojawiła się Viki Gabor , która wcieliła się w postać uwielbianą przez nastolatki na całym świecie - Billie Eilish. Artystka zaśpiewała koncertową wersję piosenki "Therefore I am". Jurorzy tym razem byli zachwyceni jej talentem nie tylko wokalnym, ale także aktorskim. - Aktorsko było świetnie, odwzorowałaś ją super! Gratki bo poczułem się jakoby ona tutaj była - zachwycał się Michał Wiśniewski.