Niektóre gwiazdy chronią swoje dzieci przed showbiznesem, inne wychodzą z założenia, że skoro i tak są pod obstrzałem fotoreporterów, to ukrywanie córek i synów jest bez sensu. Monika Mrozowska należy do tej drugiej grupy i od czasu do czasu zabiera na salony swoje dzieci. Raz nawet pokazała 2-miesięcznego synka. Zobacz: Mrozowska pokazała śliczną córkę. Zabrała nawet swojego 2-miesięcznego synka

Na wczorajszej premierze nowej marki samochodowej DS Automobiles aktorka pokazała się w towarzystwie najstarszej córki. 12-letnia Karolina po raz pierwszy pozowała z mamą na czerwonym dywanie i widać, że w całej sytuacji czuła się trochę nieswojo. Dla Moniki Mrozowskiej popularność od najmłodszych lat to nic nowego - sama zaczynała grać w serialu w wieku 10 lat!

Czy Karolina jest podobna do mamy?