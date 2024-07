Najbardziej oczekiwane show tej wiosny wreszcie wystartowało. "Taniec z gwiazdami" po raz pierwszy zdecydował się zrealizować Polsat, przejmując show po TVN. Przed startem programu spekulowano o tym kto zatańczy na parkiecie, a kto zasiądzie za stołem jurorskim. Ostatecznie w programie zdecydowały się wystąpić najgorętsze gwiazdy polskiego show biznesu.

W pierwszym odcinku o awans do kolejnego odcinka walczyły panie: Aneta Zając, Joanna Moro, Karolina Szostak, Klaudia Halejcio, Natalia Siwiec, Viola Arlak. Panowie wystąpili we wspólnym tańcu - za tydzień to oni będą rywalizować o pozostanie w programie.

Program otworzył wspólny występ wszystkich tancerzy biorących udział w show oraz jurorów. Pierwsze minuty i już wielkie zaskoczenie - w roli prowadzących Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Duet przekazał pałeczkę nowym prowadzącym - Krzysztofowi Ibiszowi i Ani Głogowskiej. Gwiazdy zaprezentowały się w dwóch tańcach: cha-cha oraz walc angielski.

Emocje były wielkie. Nowa sceneria, nowi prowadzący i zasady. Nie zastosowano żadnej taryfy ulgowej w stosunku do gwiazd, jurorzy wytykali im najmniejsze potknięcia. Po pierwszych tańcach punktacja przedstawiało się następująco: Aneta Zając - 26 punktów , Joanna Moro - 32 punkty, Karolina Szostak - 22 punkty, Klaudia Helejcio - 29 punktów, Viola Arlak - 27 punktów, Natalia Siwiec - 18 punktów. Najlepsza była Joanna, najsłabsza - Natalia, mimo, ze była typowana do zwycięstwa. To właśnie jej oberwało się najbardziej. Po jej tańcu Iwona powiedziała:

Nie było bioderek, nie było nóżek. Nie było nic. Ciesz się, bo jest tak źle, że teraz może być już tylko lepiej. Chciałam dać ci 1, ale Beata mi zabrała. Dwójkę też. W związku z tym daję 3.

Po wspólnym tańcu panów wyróżniono Dawida Kwiatkowskiego, Beata Tyszkiewicz powiedziała nawet, że straciła dla niego serce. Czyżby nowy faworyt show?

Decyzja widzów zaskoczyła wszystkich - z programem pożegnała się Viola Arlak. Najwięcej głosów zdobyły Joanna Moro i Aneta Zając.

