Izabela Janachowska przez dwie edycje współprowadziła "Taniec z Gwiazdami" u boku Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza. Tuż przed rozpoczęciem 14. edycji tanecznego formatu tancerka opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że pożegnała się z produkcją "Tańca z Gwiazdami". Wyglądało na to, że to była jej decyzja, a rozstanie odbyło się w pokojowych stosunkach. Nic bardziej mylnego. Na światło dzienne wyszły nowe fakty.

Właśnie trwa 14. edycja "Tańca z Gwiazdami", w której prowadzącymi są Paulina Sykut- Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Wcześniej towarzyszyła im również Izabela Janachowska, która jak się teraz okazuje nie cieszyła się sympatią wśród współpracowników. Jak donosi ShowNews.pl Izabela Janachowska miała dogryzać Sykut-Jeżynie. Czy to był powód jej zwolnienia z Polsatu?

Ona zawsze chciała być gwiazdą numer 1. Zaczynała od TzG jako tancerka, ale jak tylko zaczęła prowadzić programy, to jej woda sodowa do głowy strzeliła. Nie była lubiana, do każdego się czepiała, wyśmiewa. Sykut też nie oszczędzała

Informator serwisu donosi, że stacja zabrała jej również autorski program "Pogotowie ślubne", a to wszystko przez to, że nie zyskała sympatii wśród widzów.

Czy rzeczywiście tak jest? O zdanie zapytaliśmy samą Izabelę Janachowską, która z chęcią odpowiedziała nam na rzekome zarzuty:

Z zasady nie odnoszę się do informacji pochodzących z wątpliwych źródeł, a przede wszystkim do informacji mijających się z prawdą. Powodami mojej decyzji o odejściu z Tańca z Gwiazdami podzieliłam się z fanami programu w styczniu we wspólnym poście z telewizja Polsat i to jest jedyna prawdziwa informacja, która pozostaje moim komentarzem w tej sprawie

- odpowiedziała nam Janachowska.