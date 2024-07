12 z 15

Piotr Ogiński - Radzionków - 27 lat. Uczestnik pierwszej edycji TOP Chefa. Nie był zbyt lubiany przez pozostałe osoby. Jest vlogerem kulinarnym. Każdy odcinek jego videobloga ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób. Przez dziewięć lat pracował w Wielkiej Brytanii w różnych lokalach gastronomicznych. Pewny siebie. Uważa się za najlepszego kucharza i nie przestaje mówić, co często bywa bardzo męczące. Za wszelką cenę stara się przypodobać innym uczestnikom "Hell's Kitchen". Często mówi to, co chcą usłyszeć inni. Kiedy ktoś go zdenerwuje, potrafi rzucać rzeczami. Bardzo dużo przeklina. Chciałby wygrać program i otworzyć własną restaurację.