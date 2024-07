1 z 6

Aktualizacja: Wiemy kim naprawdę jest kobieta którą całuje Amaro!

Polska edycja "Hell's Kitchen" wzbudza sporo emocji, a Wojciech Modest Amaro dba o to, aby uczestnicy ani przez moment nie poczuli się pewnie w tytułowej piekielnej kuchni. Do tej pory Amaro nie kojarzył się z ostrym charakterem, ale w show pokazał pazury. Przypomnijmy: W "Piekielnej kuchni" wrze! Modest Amaro doprowadza uczestników do łez

Już we wtorek okaże się jednak, że Amaro potrafi też zaszokować, ale swoją romantyczną stroną. W kulinarnym show pojawiła się bowiem nowa uczestniczka, Patrycja, która zasiliła drużynę czerwoną. Po zakończeniu jednego z wyzwań, Amaro skosztował jej dania, po czym... namiętnie pocałował! Uczestniczka nie ukrywała zdziwienia, podobnie zresztą jak uczestnicy.

Wojciech Modest Amaro namiętnie całuje Patrycję w "Hell's Kitchen":