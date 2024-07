Księżniczka Charlotte nie nosi sukienek! Jeśli jednak myślicie, że ulubienica Anglii będzie drugą Shiloh Jolie-Pitt, jesteście w błędzie. Okazuje się, że książę William i księżna Kate czekają aż ich córeczka skończy roczek i zacznie chodzić - dopiero wtedy zaczną ją ubierać w typowo dziewczęce ciuszki. Charlotte urodziła się na początku maja tego roku. Książęca para tylko dwa razy pokazała publicznie swoją pociechę- w dniu narodzin oraz dwa miesiące później, podczas chrztu. To właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć Charlotte w tradycyjnej długiej sukience z koronką (to wyjątek!), w tej samej w której do chrztu ubrany był jej starszy brat.

Księżniczka Charlotte tylko w kombinezonach

Od tamtej pory książę William i księżna Kate nie pokazywali się w towarzystwie prawie 5-miesięcznej córeczki. Jeżeli jednak tak się stanie z pewnością nie będzie ubrana w sukienkę. Okazuje się bowiem, że według brytyjskiej tradycji dziewczynkę można ubierać się w tego typu ciuszki dopiero po pierwszych urodzinach. Stylistka dziecięca, Rachel Riley, w magazynie People zdradziła, kiedy możemy spodziewać się widoku księżniczki Charlotte w dziewczęcych falbankach. (To właśnie Riley zaprojektowała słynny już biało czerwony komplet dla synka Kate i Williama, Georga na chrzest młodszej siostry)

- Ponieważ należy do tradycyjnej rodziny, jestem pewna, że księżniczka będzie nosić kombinezony do pierwszego roku. Dopiero, gdy zacznie chodzić, ubierze sukienkę.

Hity księżnej Kate

Podobnie było w przypadku księcia George'a - dopóki nie skończył roczku, nie mógł się pokazywać publicznie w długich spodniach.

Jedno jest pewne: ciuszki w których będziemy mogli zobaczyć małą Charlotte będą sprzedawały się w ekspresowym tempie. Tak jak dzieje się w przypadku księżnej Kate i jej syna Georga. Zobacz: Sukienka księżnej Kate wyprzedana po jednym dniu! Ile kosztowała?

Książę William i księżna Kate z córką

Księżniczka Charlotte

Księżniczka Charlotte i książę George