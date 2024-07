1 z 5

Księżna Kate i książę William w sportowych strojach to naprawdę niecodzienny widok! Para królewska postanowiła wybrać się na narty we francuskie Alpy. Oczywiście razem z dziećmi - księciem George'em i księżniczką Charlotte. Rodzina w komplecie wygląda naprawdę uroczo! Po zdjęciach nie widać też, że księżna i książę przeżywają jakikolwiek kryzys, o którym pisały ostatnio wszystkie media. My nie możemy nadziwić się, jakim dużym chłopcem jest już książę George! Jesteśmy pewni, że z pewnością podbije nie jedno damskie serce. Księżniczka Charlotte natomiast staje się coraz bardziej podobna do pięknej mamy. Zobaczcie te słodkie zdjęcia!

