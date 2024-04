Łukasz Wojtyca Wujek Łuki i Kasia Bożek Fusialka z "Ekipy" rozstali się po pięciu latach związku. Smutne wiadomości fanom przekazał Wujek Łuki:

Doceniam jak wielki wpływ miała nasza relacja na moje życie - napisał Wujek Łuki.

Jednocześnie poprosił fanów o uszanowanie ich decyzji i pozwolenie im uporać się z rozstaniem w spokoju.

Fusialka i Wujek Łuki rozstali się

Kasia Bożek dołączyła do "Ekipy" zupełnie przypadkiem. Pewnego razu zgłosiła się jako statystka do filmów poczatkującej wtedy grupy youtuberów i od razu zwróciła uwagę Wujka Łukiego. To on właściwie robił wszystko, by ich drogi ponownie się skrzyżowały. Kiedy Fusialka i Wujek Łuki zostali parą, influencerka dołączyła do "Ekipy". Początkowo w tajemnicy przed widzami wprowadziła do ich pierwszego "domu Ekipy", zaczęła pracować w ich sklepie i pojawiać się na filmikach. Nowa dziewczyna Łukasza bardzo szybko zyskała sobie sympatię widzów i stała się pełnoprawną członkinią Ekipy.

O kryzysie w związku Fusialki i Wujka Łukiego mówiło się już od dawna. Teorie spiskowe zaczęły pojawiać się na TikToku. Sami zainteresowani jednak zaprzeczali rewelacjom. Dziś jednak przyznali, że to koniec ich związku, a w ostatnim czasie nie działo się w ich relacji najlepiej. Mimo szczerych chęci nie udało im się uratować związku.

Od kilku dni zastanawiam się, jak Wam to napisać. Minął rok naszej walki z Kasią o nas. Niestety nie udało się - napisał Wujek Łuki na Instagramie.

Wujek Łuki nie ukrywa, że jest wdzięczny Kasi za te wszystkie lata, które razem spędzili i nie ukrywa, że ta relacja odmieniła jego życie:

Spędziłem z Kasią najlepsze 5 lat mojego życia. Pomimo smutku czuję dzisiaj ogromną wdzięczność i doceniam jak wielki wpływ nasza relacja miała na moje życie. Pozwólcie nam to przetrwać po swojemu. Dzięki.

Na tę chwilę Fusialka nie wypowiedziała się na temat zakończenia związku z Wujkiem Łukim.

To nie jedyna para z uniwersum "Ekipy", która rozstała się w ostatnim czasie. O zakończeniu związku poinformowali także Tromba i Marcysia, którzy jakiś czas temu odcięli się od "Ekipy". Wersow i Friz to jedyna para ze starego składu, której nie tylko przetrwała ale i rośnie w siłę. Zakochani rok niemalże rok temu przywitali na świecie swoją pierwszą córeczkę.

Instagram @fusialka