Choroba księżnej Kate to temat numer jeden w Wielkiej Brytanii. Po długim czasie milczenia żona następcy tronu ujawniła, że zmaga się z nowotworem. Niedawno rozpoczęła chemioterapię i zaznaczyła, że nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Księżna Walii przeszła operację jamy brzusznej w połowie stycznia w londyńskiej klinice. Zaraz po tym, jak ujawniono problemy zdrowotne żony księcia Williama, w sieci ukazał się wywiad wujka Kate Middleton, który wywołał masę kontrowersji. Teraz Gary Goldsmith się tłumaczy.

W piątek, 23 mara księżna Kate ujawniła, że walczy z rakiem i rozpoczęła chemioterapię. Tuż przed wiadomością, która wstrząsnęła światem, ukazał się wywiad wujka księżnej Kate. Gary Goldsmith krytycznie wypowiedział się na temat księżnej Walii. Mowa o młodszym bracie jej matki. Na swoim koncie ma te m.in. ataki na księcia Harry’ego i Meghan Markle. Słynący z ciętego języka przedsiębiorca podpadł opinii publicznej. Postanowił się wytumaczyć.

Internauci stwierdzili, że Goldsmith na siłę szuka kontrowersji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że księżna Kate ucieka z Windsoru na czas Wielkanocy i zamierza odpocząć od medialnego zamieszania w rodzinnym gronie.