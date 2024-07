Księżna Kate odkąd została małżonką księcia Williama nieustannie jest pod ostrzałem mediów. Doskwiera to jednak nie tylko jej, ale także całej rodzinie Middleton, o czym przekonał się jej brat. Zobacz: Popularność księżnej Kate daje się we znaki jej bratu: To jest frustrujące!

Zainteresowanie fotografów osobą Kate Middleton jest tym większe, że spodziewa się ona drugiego potomka, a termin porodu już za niecałe dwa miesiące. Tymczasem księżna przeżyła ostatnio chwile grozy, ponieważ pod nieobecność męża dostała silnych bólów brzucha. Wyglądało to dość groźnie, ale specjalistom udało się opanować sytuację, która spowodowana była szybkim tempem życia żony księcia Williama. Teraz musi ona odpoczywać, ale jak twierdzi informator "Star Magazine" wcale nie było kolorowo:

Była przerażona. Williama nie było w domu, a ona wprost zwijała się z bólu. Jej współpracownicy podjęli decyzję o wezwaniu pogotowia.

Teraz cały świat odlicza dni do przyjścia na świat kolejnego dziecka książęcej pary.

Księżna Kate w szóstym miesiącu ciąży: