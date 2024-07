W Wielkiej Brytanii tematem numer jeden jest ciąża księżnej Kate. Żona księcia Williamsa jest już w siódmym miesiącu. Middleton nie rezygnuje jednak z oficjalnych wyjść, na których z dumą prezentuje swoje krągłości. Za każdym razem stara się jednak wypaść jak najbardziej stylowo. Przypomnijmy: Księżna Kate zmieniła szczyt obciachu w gorący trend sezonu

Kiedy Anglia przeżywa ciążę swojej ukochanej księżnej, jej brat innymi drogami stara dotrzeć do mediów. James Middleton pojawił się właśnie na okładce jednego z popularnych magazynów "TYD", w którym mówi o tym, jak to być najbliższą rodzinę Kate. Mężczyzna ma 27 lat i prowadzi firmę, która oferuje między innymi nadruki zdjęć z Instagramu na specjalnym tworzywie. Jest trochę zły, że pomimo ciężkiej pracy i sukcesu firmy każdy postrzega go tylko jako brata księżnej:

To jest frustrujące. Bardzo ciężko pracuję - tak jak każdy człowiek pracujący i robiący interesy i pomimo faktu, że owszem, jestem bratem kogoś bardzo ważnego, to koniec końców, jestem tylko Jamesem - mówi

James rzucił studia, ponieważ nie potrzebuje tytułu naukowego:

Po pierwsze, nie byłem przekonany, że potrzebuję tego tytułu; po drugie wiedziałem, że chce pracować dla siebie i mieć własną firmę - przekonuje

Zdradził również, jakie ma relacje z synkiem Kate, księciem Jerzym:

Wciąż postrzegam księcia Jerzego jako swojego siostrzeńca i chciałbym być dla niego jak najlepszym wujkiem. I jak każdy wujek, chcę być fajnym i zabawnym wujkiem - przekonuje

Wyjdzie kiedyś z cienia słynniejszej siostry?

