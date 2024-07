1 z 14

Wczoraj w warszawskim klubie Flow odbyła się premiera książki Ilony Felicjańskiej „Wszystkie odcienie czerni”. Jej thriller erotyczny wzbudził ogromne zainteresowanie jeszcze zanim ukazał się na półkach, a to za sprawą kontrowersyjnych opisów seksu oralnego czy wyuzdanych zabaw kochanków. Przypomnijmy: "Biorę go do ust i błyskawicznie rośnie"

Na promocji książki Felicjańska pojawiła się w czarnej, długiej sukience, z elementami koronki i ogromnym dekoltem, który na pewno przyciągał spojrzenia. Do tego wszystkiego celebrytce towarzyszyli striptizerzy. Prawie nagie piersi autorki, gołe klaty mężczyzn - to musiało rozpraszać uwagę gości.

Nie ma się czemu dziwić – w końcu jaka książka, taka prezentacja.