A jednak! Książę William i księżna Kate przyjadą do Polski z synem i córką! Według najnowszych informacji zagranicznych mediów książęca para zamierza zabrać swoje dzieci w podróż po naszym kraju. Książę William z rodziną rozpoczną swoją wizytę już 17 lipca. W Pałacu Prezydenckim przywita ich Andrzej Duda z żoną. O tym, że William i Kate odwiedzą Polskę dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu. Wszyscy zastanawiali się wówczas, czy książęcej parze będą towarzyszyć ich dzieci. Teraz Dailymail.com donosi, że Charlotte i George również wezmą udział w oficjalnej wizycie!

Szczegóły wizyty książęcej pary w Polsce

17 lipca książę William z żoną i dziećmi przyleci do Polski, gdzie powitają ich Agata i Andrzej Dudowie. Po zakończeniu oficjalnego spotkania z parą prezydencką, książę i księżna odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia udadzą się do Warsaw Spire na spotkanie z przedstawicielami młodych przedsiębiorców. Wieczorem pojawią się w Łazienkach Królewskich, gdzie odbędzie się przyjęcie z okazji urodzin Królowej Elżbiety. Drugiego dnia wizyty w Polsce książęca para wybierze się do byłego obozu Stutthof. William i Kate mają się tam spotkać z byłymi więźniami niemieckiego obozu. Następnie pojadą do Gdańska, gdzie mają spróbować lokalnych specjałów m.in. gdańskiego likieru i polskich pierogów. Następnie odwiedzą Teatr Szekspirowski i Stocznie Gdańską.

Książę i Księżna zostaną oprowadzeni po muzeum i spotkają się z członkami-założycieli Solidarności. Przejdą także przez słynną bramę Stoczni, pozostającą symbolem protestów z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a na koniec złożą wieniec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Będzie to ostatni punkt drugiego dnia wizyty, po którym Książę i Księżna powrócą na noc do Warszawy- informuje ambasada brytyjska.

Już nie możemy doczekać się wizyty książęcej pary w Polsce!

Książę William i księżna Kate przylecą do Polski z dziećmi.

Książęca para odwiedzi nasz kraj już 17 lipca.

