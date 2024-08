Sylwia Grzeszczak wypoczywa nad morzem i nie jest tam sama? Do sieci trafiło krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak gwiazda siedzi na plaży. Sylwia Grzeszczak przytula się do swojego czworonożnego przyjaciela, a tajemniczy mężczyzna wszystko nagrywa na telefon. Tylko spójrzcie na te kadry!

Sylwia Grzeszczak z tajemniczym mężczyzną nad morzem

Sylwia Grzeszczak należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Artystka rzadko opowiada o swoim życiu uczuciowym i nie pokazuje w mediach społecznościowych zdjęć na których fani mogliby zobaczyć twarze jej najbliższych. Gwiazda przez wiele lat tworzyła związek z Liberem jednak we wrześniu 2023 roku zaskoczyli wszystkich ogłaszając rozstanie. Była para zakończyła związek w przyjacielskiej relacji - ostatnio nawet Sylwia Grzeszczak nagle wspomniała o Liberze i opowiedziała o wyjątkowych chwilach sprzed lat. Nie jest już również tajemnicą, że Liber znów jest zakochany, co potwierdziły zdjęcia paparazzi na których muzyk i tajemnicza brunetka nie szczędzili sobie czułości.

Wszyscy fani Sylwii Grzeszczak zastanawiają się, czy również w jej życiu ktoś się pojawił, ale gwiazda wciąż milczy w tej kwestii. Teraz jednak artystka zaskoczyła nowym nagraniem z plaży...

Instagram @sylwia_grzeszczak_official

Sylwia Grzeszczak podczas relacji na InstaStories pochwaliła się relacją z wypadu nad morze. Artystka pokazała, jak wypoczywa na plaży i tuli swojego psiaka. My jednak patrzymy na cień mężczyzny, który wszystko nagrywa i do którego uśmiecha się Sylwia Grzeszczak. Niestety, gwiazda nie zdradziła, kto towarzyszył jej na plaży, ale widać, że dobry humor jej dopisywał. Zwróćcie uwagę na ten uśmiech na twarzy piosenkarki!

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Sylwia Grzeszczak ma powody do radości. Jej najnowsza piosenka "Och i ach" w ekspresowym tempie podbiła listy przebojów i zdecydowanie jest jednym z największych hitów tego lata.

Słuchacie piosenek Sylwii Grzeszczak i śledzicie jej losy za pośrednictwem Instagrama?