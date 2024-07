Nieobecność księcia Williama podczas półfinałowego meczu Anglia-Holandia od razu została odnotowana przez kibiców i media. Wiadomo, że syn króla Karola III musiał pozostać w Londynie, gdzie miał swoje zobowiązania. Nagle jednak zabrał głos i wyjaśnił, co działo się w czasie, kiedy jego ukochana drużyna piłkarska walczyła o finał Euro 2024.

Już 15 lipca rozegra się finał Euro 2024, podczas którego Anglia zmierzy się z Hiszpanią. Wszyscy zastanawiają się, czy książę William pojawi się jako gość honorowy, kiedy reprezentacja Anglii powalczy o zwycięstwo. Wiadomo już na pewno, że Księżna Kate nie pojawi się na finale Euro 2024.

Nieobecność księcia Williama w Dortmundzie, gdzie Anglia walczyła o wejście do finału mocno zasmuciła kibiców. W końcu William jest zagorzałym fanem reprezentacji i stara się wspierać drużynę na każdym etapie. W tamtym momencie miał jednak jeszcze jedno ważne zobowiązanie czyli świętowanie pierwszej rocznicy swojego projektu Homewards w Londynie. Ale jak się okazuje i tam poruszył temat sportu. W rozmowie na temat meczu Anglia-Holandia, który odbył się w minioną środę, pochwalił Ollie'go Watkinsa, który strzelił decydującego gola:

Mam zachrypnięty głos od wczorajszej nocy. Miałem chwilę, kiedy pomyślałem, że... on może to zrobić!? Kiedy wszedł na boisko, bardzo mu kibicowałem. To był piekielny gol

- powiedział w rozmowie z zespołem BPC.