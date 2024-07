Niedziela, 14 lipca była ważnym dniem dla świata sportu: oprócz finału Wimbledonu czy Copa America, kibice mogli oglądać finał EURO 2024. Teraz książę William, obecny na tym ważnym wydarzeniu, opublikował oświadczenie. W kilku zdaniach zawarł bardzo ważny przekaz.

Po kilku tygodniach niepewności i zmagań piłkarskich wszystko stało się jasne: to narodowa drużyna Hiszpanii poradziła sobie najlepiej na boisku i tym samym wygrała EURO 2024. Finałowy mecz między Hiszpanią a Anglią rozegrano w niedzielę, 14 lipca w Berlinie, a swoją obecnością na trybunach zaszczycił wszystkich książę William. Choć wszyscy mieli nadzieję, że u jego boku na finale EURO 2024 pojawi się księżna Kate, ta spełniała swoje obowiązki podczas Wimbledonu w Londynie.

Następca brytyjskiego tronu, choć wyraźnie rozczarowany wynikiem meczu, podziękował swojej narodowej drużynie i pokrzepił ich krótkim oświadczeniem opublikowanym na Instagramie:

Tym razem po prostu nie było nam to pisane. Nadal wszyscy jesteśmy z was dumni. Naprzód Anglia

Nic dziwnego, że oczy kibiców z całego świata były zwrócone na księcia Williama. Na trybunach pojawił się on bowiem w towarzystwie starszego syna, George'a i ochoczo zagrzewał angielską drużynę do walki:

Jesteśmy z was wszystkich bardzo dumni, jeszcze tylko jeden krok, aby dokończyć robotę! Wyjdźcie i pokażcie światu, na co was stać. Wierzymy w was

- przekazał William jeszcze przed meczem.