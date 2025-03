Magdalena Narożna to wokalistka i liderka popularnego zespołu disco polo "Piękni i Młodzi", który zdobył ogromną popularność dzięki takim hitom jak "Niewiara" czy "Ona jest taka cudowna". Urodziła się 22 listopada 1988 roku i od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny muzycznej. Narożna ostatnimi czasy zyskała również popularność jako uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", gdzie prezentuje swoje umiejętności na parkiecie.

​W ostatnim odcinku popularnego programu "Taniec z Gwiazdami" widzowie mieli okazję zobaczyć niezwykły występ Magdaleny Narożnej. Artystka zaprosiła na parkiet swoją 15-letnią córkę, Gabrysię, tworząc razem z partnerem tanecznym, Piotrem Musiałkowskim, energetyczne trio. Ich wspólna cha-cha spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.​

Występ Narożnej z córką został ciepło przyjęty przez jurorów. Ewa Kasprzyk podkreśliła rodzinny charakter tańca.

Z kolei Rafał Maserak zwrócił uwagę na świeżość, jaką wnosi Gabrysia.

Mimo pozytywnych komentarzy jurorzy przyznali zespołowi 32 punkty, co wywołało niezadowolenie wśród fanów programu.

Występ Magdaleny Narożnej z córką w "Tańcu z Gwiazdami" pokazał nie tylko ich taneczne umiejętności, ale również silną więź rodzinną, która poruszyła zarówno publiczność, jak i jurorów.

Piosenkarka po występie opowiedziała nam, o co poprosiła ją 15-letnia córka.

Innym nie powiem. Powiem wam (...). Dzisiaj moje córka chciała, żebym pojechała z nią do domu. Prawie płakała. No taka jest prawda, ale my od rana mamy jutro treningi. Mamy nagranie i wszystko. To najgorzej boli. Ona była ze mną cały tydzień i niby się mną nacieszyła (...), a jednak widziałam, ile emocji ją to kosztowało. Gabrysiu jestem z ciebie dumna!

- wyznała Narożna.