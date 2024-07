Książę Harry słynie z imprezowego stylu życia. Młodszy brak księcia Williama nie stroni od alkoholu i pięknych kobiet, przez co nie raz trafiał na pierwsze strony gazet. Okazuje się, że Harry musi teraz zapomnieć o balowaniu i kolejnych miłosnych podbojach.

Książę Harry dostał się właśnie na szkolenie wojskowe do Arizony, gdzie burmistrz zakazał mu podrywania młodych dziewczyn z miasteczka!

- To tylko przyjacielska rada… Jest tu pewnie pary tatusiów, którzy mogą posunąć się bardzo daleko, by chronić swe córki- ostrzegł Harry’ego burmistrz, Ron Henry.

Wygląda wiec na to, że wojskowe szkolenie nie będzie tak miłe i przyjemne jak to w Kalifornii, gdzie książę ponoć wdał się w romans z jedną z kelnerek w barze.

Reklama