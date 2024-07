1 z 5

Książę George kończy 3 lata

Książę George kończy 3 lata! Z tej okazji na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiały się najnowsze zdjęcia małego księcia. Trzecie urodziny księcia to wielkie wydarzenie w Wielkiej Brytanii! Nie bez powodu. W przyszłości prawdopodobnie to właśnie książę George zostanie królem. Najnowsze fotografie powstały w domu księżnej Kate i księcia Williama w Norfolk. Ich autorem jest profejsonalny fotograf Matt Porteous. To pewna odmiana, ponieważ do tej pory oficjalne zdjęcia swoich dzieci osobiście robiła księżna Kate.

Na najnowszych fotografiach książę George bawi się w przydomowym ogrodzie, a nawet... karmi psa lodem. ;) Fotki są naprawdę przeurodze. A mały książę robi się coraz bardziej podobny do swojej taty, księcia Williama. Zobaczcie zdjęcia!

