1 z 12

Książę George, syn księżnej Kate i księcia Williama, kończy dziś trzy latka! Z tej okazji przypominamy najsłodsze zdjęcia, śmiało można powiedzieć, najpopularniejszego dziecka na świecie ;) Wybór był trudny, ale udało się :)

Cała rodzina królewska już przygotowuje się do urodzin księcia Jerzego. Jakie otrzyma prezenty? Lista jest naprawdę długa. „Daily Mail” podaje, że książę otrzyma m.in. miniaturowe piłki do gry w rugby i futbol, kolejkę elektryczną wartą około 1,5 tys złotych. Dziadek księcia George’a, książę Karol, planuje mu dać mały model samochodu Aston Martin, którym jeździł słynny James Bond. Od rodziców chłopiec dostanie zaś… szczeniaka bardzo rzadkiej rasy Bolonka Zwetna, za którego trzeba zapłacić ok. 2-3 tysięcy złotych.

Dzisiejszy dzień to prawdziwe święto w Wielkiej Brytanii! :) Zobaczcie zdjęcia księcia George'a.

Zobacz także: To naprawdę słodkie. Mały Książę George podejmuje prezydenta Obamę w... szlafroku!