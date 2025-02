Papież Franciszek od 12 dni przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Wieść o jego krytycznym stanie wstrząsnęła całym światem i sprawiła, że tysiące wiernych pogrążyło się w modlitwie. Każdy z nich z niecierpliwością czeka na kolejne doniesienia, mając nadzieję na poprawę. Czy nowe informacje w końcu przyniosą trochę spokoju?

Reklama

W jakim stanie jest papież Franciszek?

Papież Franciszek, który ma 88 lat, od niemal dwóch tygodni przebywa w Poliklinice Gemelli w Rzymie. Powodem hospitalizacji jest obustronne zapalenie płuc, które początkowo wywołało poważne obawy co do jego zdrowia. Według oficjalnych komunikatów z Watykanu, jego stan był krytyczny, ale najnowsze doniesienia wskazują na lekką poprawę.

Lekarze wdrożyli terapię tlenową, a dawki zostały stopniowo zmniejszane. Mimo to sytuacja pozostaje bardzo poważna. Papież jest pod stałą opieką zespołu medycznego, który monitoruje jego stan 24 godziny na dobę. Służby prasowe przekazały, że "nie doszło do kolejnego kryzysu oddechowego, a wyniki niektórych badań laboratoryjnych poprawiły się". Z kolei lekka niewydolność nerek nie budzi zaniepokojenia.

Wygląda więc na to, że choć lekarze odnotowali niewielką poprawę, sytuacja wciąż jest poważna. Okazało się jednak, że już w poniedziałek papież wrócił do pracy! W ostatnich latach zdrowie Franciszka często było tematem medialnych doniesień. Papież zmagał się m.in. z problemami oddechowymi oraz przewlekłymi dolegliwościami związanymi z wiekiem.

Zobacz także: Papież Franciszek wysyła wiadomość z łóżka szpitalnego. Watykan podaje nowe informacje

Wierni na całym świecie modlą się za papieża Franciszka

W obliczu trudnej sytuacji zdrowotnej papieża, wierni na całym świecie jednoczą się w modlitwie. Na placu Świętego Piotra w Watykanie codziennie gromadzą się setki ludzi, którzy modlą się o jego powrót do zdrowia.

Modlitwy i czuwania odbywają się także poza granicami Włoch. W Buenos Aires, rodzinnym mieście Franciszka, wierni spotykają się na Placu Konstytucji, gdzie wspólnie proszą o jego zdrowie. Podobne inicjatywy organizowane są w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej.

Kto może zastąpić papieża Franciszka?

Choć Watykan nie wydał żadnych oficjalnych komunikatów na temat przyszłości pontyfikatu Franciszka, w mediach pojawiają się spekulacje dotyczące możliwej abdykacji. W przeszłości papież wspominał, że nie wyklucza takiej możliwości, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwi mu dalsze sprawowanie funkcji. Obecna sytuacja może skłonić go do podjęcia takiej decyzji, podobnie jak zrobił to jego poprzednik, Benedykt XVI, w 2013 roku. Jednak na ten moment priorytetem pozostaje powrót do zdrowia i dalsza rekonwalescencja.

Tymczasem opinia publiczna zastanawia się, kto mógłby zastąpić papieża. Najczęściej wskazuje się na kardynała Pietro Parolina, obecnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Wśród faworytów wymienia się także kardynała Matteo Zuppiego, który cieszy się opinią duchownego bliskiego Franciszkowi oraz aktywnego w sprawach społecznych.

Papież Franciszek IPA/ABACA/Abaca/East News

Reklama

Zobacz także: Agata Kulesza w gorzkim wyznaniu. „Walka jest przegrana”