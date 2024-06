Maciej Musiał od lat należy do grona najprzystojniejszych (choć nie byłoby przesadą dodać, że również najseksowniejszych) polskich aktorów, a najnowszymi fotkami, które opublikował na swoim Instagramie, tylko to potwierdził. Pod postem gwiazdora "rodzinki.pl" pojawiła się lawina komentarzy, także od jego znajomych i innych gwiazd, koniecznie zobaczcie!

Maciej Musiał dba o swoją formę i dzięki regularnym treningom może pochwalić się świetną sylwetką. Przez kilka tygodni ciężko ćwiczył na sali treningowej, szykując się do cotygodniowych występów w "Tańcu z Gwiazdami", i jak zobaczycie poniżej, efekty są doskonałe. Jego umięśniony tors i fotki bez koszulki zrobiły ogromne wrażenie na internautach, którzy nie hamowali się w komentarzach!