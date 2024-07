Agnieszka Hyży to jedna z polskich gwiazd, która bardzo dba o swoją prywatność. Dziennikarka co prawda w mediach społecznościowych jest w stałym kontakcie z fanami, jednak stara się nie zdradzać szczegółów swojego życia rodzinnego. Tym razem ku zaskoczeniu obserwatorów zdecydowała się pokazać fotkę z najmłodszą pociechą. Internauci nie mogli oderwać oczu od Leona, a w komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od zachwyconych fanów.

Życie prywatne Agnieszki Hyży od lat owiane jest tajemnicą. Dziennikarka stara się nie zdradzać sekretów swojej rodziny oraz nie upubliczniać wizerunku dzieci. Nic więc dziwnego, że gwiazda pochwaliła się ciążowym brzuszkiem dopiero w 7. miesiącu. Jakiś czas później Agnieszka Hyży szczerze opowiedziała o utraconych ciążach i przyznała, że wolała się cieszyć swoim szczęściem w gronie rodzinnym.

Teraz Agnieszka Hyży zrobiła wyjątek i w mediach społecznościowych pochwaliła się uroczym zdjęciem z Leonem, który wtula się w mamę.

- Kawaler do wzięcia? Option not available ????. #synekmamusi #slodki #ciężar - napisała Agnieszka Hyży pod najnowszym zdjęciem.