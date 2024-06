Malwina Dubowska opublikowała zdjęcia z koncertu Ekipa Festiwal, na który zabrała ze sobą niespełna 4-letniego synka. Okazuje się, że pojawili się tam w ważnej roli dając wsparcie jednej z gwiazd występujących na festiwalu - Hani z "Genzie". Jak wiadomo, Hanna Puchalska jest kuzynką Malwiny Dubowskiej i za kulisami doszło do zaskakującego spotkania.

Reklama

Syn Kevina Mgleja to cały tata

Kevin Mglej przez dłuższy czas był związany z aktorką Malwiną Dubowską. Para doczekała się też synka Williama, który ma już 3,5 roku. Na co dzień chłopiec mieszka ze swoją mamą, ale często spędza też czas z synkiem, a nawet wyjeżdżają razem na wakacje. Mimo rozstania William jest oczkiem w głowie rodziców i oboje starają się, aby miał wszystko, co najlepsze. Obecnie Kevin Mglej jest związany z Roksaną Węgiel i planują huczny ślub w tym roku, na którym z pewnością nie zabraknie jego syna. A tymczasem na najnowszych zdjęciach Williama uwagę zwraca fakt, że jest on bardzo podobny do swojego taty. Sami zobaczcie!

Instagram @mdubowska

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak William spędza czas ze swoim tata i Roksaną Węgiel. Widać. że chłopiec doskonale się bawi. Niedawno w sieci wybuchła też afera związana z alimentami, które płaci Kevin Mglej na syna. Partner Roksany Węgiel szybko odciął się od tego tematu i powiedział:

Uważam, że prawda broni się sama, uważam też, że jedyną osobą, która może mnie z tego tacierzyństwa rozliczać, jest mój syn, którego bardzo kocham

@annamglej

Reklama

Też sądzicie, że syn Kevina Mgleja to wykapany tata?