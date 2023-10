Meghan Markle i książę Harry znów są na językach całego świata, a wszystko za sprawą ostatnich zdjęć pary, które opublikował serwis TMZ. Media sugerują, że Meghan Markle może być w kolejnej ciąży i to właśnie z tego powodu książę Harry pojawił się sam na koronacji swojego ojca króla Karola III! Zobaczcie najnowsze zdjęcia pary z randki. Widać ciążowy brzuszek?

Meghan Markle i książę Harry po raz trzeci zostaną rodzicami?

6 maja odbyła się koronacja króla Karola III, na której pojawił się jedynie książę Harry bez Meghan i dzieci. Jak wiadomo tego samego dnia Archie miał urodziny i natychmiast po uroczystości Harry wrócił do USA. Z kolei Meghan Markle nie ma dobrych relacji z rodziną męża, co nikogo nie dziwi po tym, co mówiła w filmie dla Netflixa. Nieobecność żony Harry'ego była też tłumaczona plotkami o kolejnej ciąży, a jej ostatnie zdjęcia Meghan z przedmiotem odznaczającym się pod bluzką jeszcze bardziej je podsyciły.

Teraz portal TMZ opublikował zdjęcia Meghan i Harry'ego, którzy wybrali się na randkę w restauracji sushi. Na fotografii widać, że Markle jest bardzo szczupła, a sushi z surową rybą jest w ciąży niewskazane. Wygląda na to, że Maghan i Harry jeszcze nie zdecydowali się na kolejne dziecko... Zobaczcie zdjęcia!

Meghan i Harry zdecydują się odnieść do spekulacji na temat ciąży? W końcu para dość histerycznie reaguje na doniesienia medialne na swój temat. Meghan Markle wyda oświadczenie?

SplashNews.com/East News

Para po tym, jak zdecydowała się porzucić rodzinę królewską od czasu do czasu dość ostro rozlicza się z przeszłością. Ogromne emocje wzbudziła biografia księcia Harry'ego "Ten drugi". Tymczasem sama Meghan, jak widać nie ma zamiaru brać udziału w uroczystościach związanych z rodziną królewską.

Doug Peters/Press Association/East News

Joe Giddens/Press Association/East News