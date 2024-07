Wielkie zaskoczenie wśród fanów Małgorzaty Rozenek wzbudziła informacja o jej treningach z Ewą Chodakowską. Trenerka pochwaliła się wspólnym zdjęciem na portalach społecznościowych, a media szybko podchwyciły temat. Okazuje się, że Perfekcyjna Pani domu pracuje nad sylwetką, żeby w dzień ślubu wyglądać idealnie. Zobacz: Rozenek pracuje nad idealną sylwetką do ślubu. Chodakowska opowiedziała o wspólnych treningach

Niestety, nie wiadomo czy ceremonia się odbędzie, ponieważ para nie wysłała zaproszeń ani do rodziny, ani do przyjaciół. Jak podaje Super Express Rozenek i Majdan stracili zainteresowanie ślubem i nie chcą o nim opowiadać. Podobno wiele zmieniło się od czasu zaręczyn, a zakochani nie pokazują się już publicznie razem, co czynili dosyć często. Nawet mama piłkarza jest zaniepokojona:

Ja nie wiem, co z tym ślubem. Nie rozmawiałam ostatnio o tym z Radkiem - wyznała pani Halina w rozmowie z tabloidem.

Rozenek zarzeka się, że najpierw musi skończyć zdjęcia do "Piekielnego hotelu", który pojawi się już w wiosennej ramówce TVN. Czy to jednak przyćmi ceremonię?

