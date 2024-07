Krystian Wieczorek opowiedział o tym, skąd wiedział przy pierwszym spotkaniu, że Marysia Szafirska to będzie jego żona! Para pobrała się na początku lipca tego roku, a poznali się niecały rok temu. Skąd aktor wiedział, że to ta jedyna?

Jak poznałem Marysię to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa - powiedział aktor w Pytaniu na śniadanie

Para wróciła niedawno z podróży poślubnej z Grecji.

Był to tydzień na Cefaloni, to jest jedna z takich wysp z Grecji, która jest jeszcze nieodkryta. Wspaniałe miejsce nietknięte masową turystyką. Taka troszkę podróż poślubna, ale my się śmiejemy, że teraz każda będzie poślubna. To nie był miesiąc miodowy, bo na miesiąc mnie nie stać, żeby tak rzucić wszystko - powiedział Wieczorek.

A jak zmieniło się jego życie, gdy został mężem?

Moje życie po ślubie się zmieniło. To jak sobie myślisz, że to jest do końca życia, a może jeszcze dłużej, jest fantastyczną perspektywą. Moja żona ostatnio wysłała mi takiego mema, faceta z dzieckiem podpisany, że słabi mężczyźni mają kochanki, a prawdziwi mają rodziny. I myślę, że jest taka odpowiedzialność, że się przed Bogiem przysięgało. To jest inny kaliber, że nie tylko człowiek człowiekowi obiecał, że będziemy dbać o siebie i walczyć każdego dnia, ale że to nie jest obietnica rzucona na wiatr - wyznał Krystian Wieczorek.

Ostatnio 5 sierpnia Krystian Wieczorek obchodził 41. urodziny, a Marysia Szafirska wyprawiła mu urodziny niespodziankę. Aktor przyznaje, że żona jest wspaniała.

Było niespodziankowo bardzo, że ja się nic nie skapnąłem, że przyjdą goście, że będzie impreza. Moja żona tak to wszystko wykombinowała, że nic się nie zorientowałem, a jestem raczej przebiegły i widzę, że coś kombinuje zazwyczaj - powiedział rozanielony Wieczorek.

Krystian Wieczorek zasugerował na koniec, że teraz był ślub, a za rok być może dziecko. Czego życzymy parze aktorskiej z całego serca.

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska poznali się na planie "M jak Miłość". Marysia zagrała jego kochankę, w życiu jest jego żoną.

Krystian Wieczorek długo szukał tej jedynej, wcześniej miał długoletnią narzeczoną, aż spotkał Marysię, która jest młodsza od niego o 17 lat.

Krystian Wieczorek jest uważany za jednego z przystojniejszych polskich aktorów.