Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony", od kiedy po raz drugi została mamą nieustannie zaskakuje wyznaniami na temat macierzyństwa. Żona rolnika nie ukrywa, że nie zawsze jest łatwo z niemowlakiem, ale przedstawia to w żartobliwy sposób, co sprawia, że jej grono obserwatorów stale się powiększa. Teraz Marta Paszkin z "Rolnika" opublikowała urocze zdjęcie z synkiem i nie ukrywa, że zdecydowała się na odważny krok... Jak poszło? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowe zdjęcie z synem Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" od narodzin synka publikuje w mediach społecznościowych mnóstwo rodzinnych zdjęć i zachwyca swoje obserwatorki błyskawicznym powrotem do formy po porodzie . Żona Pawła Bodziannego nie ukrywa, że Adaś jest bardzo grzecznym dzieckiem , ale mimo to para obecnie może zapomnieć o wspólnych wieczorach tylko we dwoje i to synek decyduje np., kiedy mogą zjeść wspólny posiłek. Teraz Marta Paszkin opublikowała nowe zdjęcie z synkiem i wyznała, że zdecydowała się nosić Adasia w chuście. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że nie poszło idealnie, ale jest zadowolona. Pierwsze #chustowanie za nami 🙌🏻 Może nie wyszło idealnie, ale wszystko wskazuje na to, że Adasiowi i tak się podobało (prawie mi usnął w tej chuście) 💙 - napisała Marta Paszkin na Instagramie. Internautki kibicują młodej mamie i piszą wprost, że na nagraniu Adaś wygląda na zachwyconego: Pięknie kochani 😍❤️ Przy Mamie najlepiej ❤️ :) Adaś szczęśliwy! Podoba mu się. ❤️ Wyświetl ten post na Instagramie ...