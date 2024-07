Marta Paszkin z "Rolnika" przygotowuje się właśnie do kolejnej podróży w tym roku i tym razem para postawiła na mniej uczęszczany kierunek w sezonie letnim. Żona najpopularniejszego farmera w kraju opublikowała właśnie wymowne zdjęcie i okazuje się, że ma powody do zmartwień. Nie tego się spodziewała?!

Marta Paszkin z "Rolnika" martwi się podróżą poślubną!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w tym roku byli już razem na wakacjach w Egipcie. To wtedy po raz pierwszy ich synek wybrał się w zagraniczną podróż, a teraz para przygotowuje się do podróży poślubnej. Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że rozpoczęła już pakowanie walizek, ale przy okazji sprawdziła też pogodę i jak się okazuje temperatury nie będą ich rozpieszczać. W Polsce będzie zdecydowanie bardziej słonecznie. To nie wszystko, bo zapowiada się też deszczowy pobyt.

Zaczęłam nas pakować do Norwegii. Ups... - napisała wymownie i opublikowała zdjęcie.

Marta Paszkin nie ukrywa, że od dawna marzyła, aby zobaczyć Norwegię i teraz to się spełni. Co ciekawe, w podróż poślubną para lecie tylko z synkiem.

Lecimy do Norwegii, o której marzę od dawna. PS. nasza podróż jest po części prezentem weselnym od gości, którzy tam mieszkają. Wynajmują nam domek (tzw. hytte) i auto ❤️????????

PS.2: lecimy tylko z Adasiem???????? - napisała Marta Paszkin tydzień temu.

Wybralibyście Norwegię na podróż poślubną? To dość nieoczywisty wybór, ale chodzi też o spełnienie marzenia.

