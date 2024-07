Razem w serialu, razem w życiu. Czy Krystian Wieczorek planuje ślub? Jak potwierdzają nieoficjalnie nasze źródła niedługo zobaczymy go w roli pana młodego. Z kim? Oczywiście z młodszą koleżanką z planu "M jak Miłość" Marysią Szafirską.

To jeszcze nieoficjalne, ale zaręczyli się i myślą oboje o ślubie. Krystian chciałby się teraz skupić na rodzinie. I taki ma cel. Wierzy mocno, że z Marysią stworzy udany związek. Nie przeraża go różnica wieku. Marysia jest dojrzała. Pochodzi z pełnego miłości domu i wartości jak rodzina stawia na pierwszy plan. Krystian takiej rodziny nie miał. Dlatego sam chciałby taką mieć - mówi Party.pl osoba z otoczenia pary.

Fanki aktora z pewnością nie ucieszy ta wiadomość, ale uspokajamy je - Krystian nie zniknie z telewizji :-). Choć związek jest dla niego bardzo ważny, skupia się też na pracy na planie trzech seriali i przygotowuje się do premiery teatralnej na jesień.

Marysia i Krystian poznali się na planie serialu, w którym Marysia wciela się w postać Pauliny Lipskiej, która chciała uwieść serialowego Andrzeja Budzyńskiego. Mecenas, w którego wciela się Wieczorek, też nie mógł się oprzeć wdziękom ponętnej nauczycielki plastyki i spędzał z nią każdą wolną chwilę. Romans wisiał w powietrzu, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Za to w prawdziwym życiu to już inna historia :). 24-letnia Marysia Szafirska i 41-letni Krystian Wieczorek od jakiegoś czasu są widywani razem i wygląda na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi.

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska to bardzo ładna para.

Krystian Wieczorek długo nie mógł znaleźć tej jedynej. W końcu chyba się udało.

W M jak Miłość ich bohaterowie mieli się ku sobie, ale ostatecznie nie zostali parą.