Maria Jeleniewska ma wielu fanów w mediach społecznościowych. Teraz będzie miała kolejną okazję, by zdobić kolejnych podczas jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Jednak przed rozpoczęcie 16. edycji tanecznego show, influencerka trafiła na SOR. Nie obyło się bez szycia. O wszystkim opowiedział jej partner, Kuba Nowosiński.

Maria Jeleniewska trafiła do szpitala

Maria Jeleniewska to polska influencerka, TikTokerka i przedsiębiorczyni, która zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie obserwuje ją miliony użytkowników. Bez wątpienia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce więc nic dziwnego, że otrzymała zaproszenie do "Tańca z gwiazdami". Wiele osób kibicuje 22-latce, która intensywnie ćwiczy na treningach. Jednak ostatnio doszło do małego wypadku, przez który wylądowała na SOR'ze.

Od dzisiaj ta Pani ma zakaz otwierania sama słoików, bo chciała podważyć słoik nożem, żeby zjeść ogóreczka – powiedział partner influencerki.

i wbiłam sobie nóż pomiędzy palce – wyjaśniła Jeleniewska.

i spędzamy sobotnie popołudnie na SOR'ze – wyjaśnił Kuba.

Tak, Pani mi znieczulała i zszywała – dodała na koniec.

Maria Jeleniewska w "Tańcu z gwiazdami"

Już 2 marca na antenie telewizji Polsat pojawi się 16. edycja "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zatańczy wiele gwiazd takich jak Blanka, Magda Mołek czy Tomasz Wolny. Tanecznymi umiejętnościami będzie mogła pochwalić się również najpopularniejsza Tiktokerk'a w Polsce, Maria Jeleniewska, która zatańczy z Jackiem Jeschke.

Influencerka chętnie chwali się relacjami z treningów na swoim Instagramie, który obserwuje ponad milion osób. Tancerz wyjechał jednak na kilka dni do Dubaju na turniej taneczny, a w tym czasie na treningach zastępuje go jego żona Hanna Żudziewicz. Mamy nadzieje, że wypadek Marii i szycie ręki nie utrudni jej treningów i będzie mogła trenować jak dotychczas.

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński: Historia miłości

Maria Jeleniewska, znana polska TikTokerka, i Kuba Nowosiński, influencer działający pod pseudonimem Kubanowo, są parą od kilku lat. Poznali się w środowisku twórców internetowych, co zbliżyło ich do siebie. W wywiadach podkreślają, że ich relacja opiera się na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu specyfiki pracy w mediach społecznościowych.

Maria i Kuba często współpracują przy tworzeniu treści, co pozwala im spędzać razem więcej czasu i rozwijać wspólne pasje. Ich relacja jest przykładem na to, jak wspólne zainteresowania i praca mogą łączyć dwoje ludzi.

