Joanna Krupa weszła do amerykańskiego show-biznesu jak burza i z tej okazji postanowiła dorównać tamtejszym gwiazdom. Ale po kolei. Celebrytka wzięła niedawno udział w nagraniach do popularnego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie programu reality-show "The Real housewives of Miami" i powoli odcina kupony od rosnącej popularności.

Niedawno Joanna pojawiła się na jednej z hollywoodzkich imprez, co doczekało się oczekiwanych publikacji. Brytyjski poczytny dziennik "Daily Mail" porównał ją nawet do "drama queen".

Na udziale w programie Krupa musiała zarobić niemało, bo jak podało "Party", sprezentowała sobie nowe białe ferrari za... 1 milion złotych!

- Kamery towarzyszyły Joasi, jej siostrze i Romainowi nieustannie pomiędzy marcem a czerwcem. Już we wrześniu będzie można oglądać show w amerykańskiej stacji Bravo - mówi "Party" menadżerka Krupy, Małgorzata Leitner.

Trzy miesiące pod nieprzerwanym okiem kamer opłaciły się. Teraz czekamy na efekty. Może Krupa w Stanach odniesie taki sukces jak Doda w Polsce po udziale w "Barze"?