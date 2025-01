Już dziś na antenie telewizyjnej "siódemki" zostanie wyemitowany drugi odcinek programu "Królowa Przetrwania". Uczestniczki przebywające w dżungli już zapoznały się ze sobą lepiej i tym samym zaczyna dochodzić do pewnych konfliktów. Stacja postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała zwiastun dzisiejszego odcinka. Zrobiło się bardzo gorąco!

Tegoroczny sezon programu "Królowa Przetrwania" zgromadził topowe nazwiska show-biznesu. Niemalże wszystkie uczestniczki są znanymi influencerkami i mają za sobą rzeszę fanów. Do programu trafiła m.in. Marianna Schreiber, a także Eliza Trybała, które najpewniej nie zostaną koleżankami, a to wszystko przez konflikt, który został pokazany w ramach zwiastuna drugiego odcinka "Królowej Przetrwania". Okazuje się, że Eliza podjęła się rozmowy z Marianną i tym samym stanęła w obronie swojej koleżanki - Lizy, która jest również uczestniczką tego sezonu show. Padło wiele nieprzyjemnych słów.

Eliza Trybała natychmiast dosadnie odpowiedziała:

Dodatkowo Eliza przytoczyła sytuację sprzed kilku miesięcy, w której Marianna miała poprosić jej męża o "noszenie na rękach". Z perspektywy Marianny wyglądało to zupełnie inaczej i tłumaczyła się, że poprosiła jedynie o takie żartobliwe zdjęcie. Wygląda na to, że uczestniczki nie mają szansy się dogadać.

Marianna Schreiber jeszcze przed emisją drugiego odcinka postanowiła zabrać głos w sprawie konfliktu z Elizą Trybałą i opublikowała długie nagranie, w którym opowiedziała o swoich odczuciach. W pierwszym odcinku "Królowej Przetrwania" widać było, że nie dogada się z Lizą, ale nikt nie spodziewał się, że Marianna będzie miała też konflikt z Elizą Trybałą! A jednak.

Miesiąc temu odbyła się sesja zdjęciowa dla TVN7 w centrum Warszawy, podczas której Eliza zaatakowała mnie przy ludziach (mówi o tym co najmniej 6 osób, które były tam i które polecały mi wyciągnąć konsekwencje), krzycząc: 'Jak cię spotkam, to zobaczysz, co cię czeka! Już ja ci pokażę! Będę na ciebie czekała i zobaczysz, co ci zrobię'. Wtedy poprosiłam swojego adwokata o wysłanie pisma do Elizy

- zaczęła Marianna.