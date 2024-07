Natalia Siwiec na wiele okazji wybiera ponadczasowe smokey eye. Dzisiaj podpowiadamy wam jak wykonać taki makijaż w domu.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji Natalii Siwiec

Reklama

1. Na oczyszczoną skórę twarzy nałóż satynowy podkład do twarzy (AA Make Up Podkład satynowy, cena, ok. 27,50 zł). Nawilży i zamaskuje wszelkie niedoskonałości

2. Pod oczy wklep rozświetlający korektor (Estee Lauder, cena, ok. 146 zł)

3. Całą twarz delikatnie przypudruj (Collister, cena, ok. 125 zł)

4. Wzdłuż linii dolnych rzęs i na całą ruchomą powiekę nałóż czarny cień do powiek (Oriflame, cena, ok. 37,90 zł)

5. Rozetrzyj go delikatnie palcem lub płaskim pędzelkiem. Użyj do tego szarego cienia z paletki

6. Wewnętrzny kącik rozjaśnij jasnym cieniem

7. Czarnym eyelinerem (Catrice, cena, ok. 17,50 zł) lub kredką do oczu obrysuj brzegi oczu

8. Starannie pomaluj rzęsy czarnym tuszem (Max Factor, cena, ok. 32,90 zł)

9. Usta pomaluj cielistą szminką do ust (Paese, cena, ok. 23,90 zł)

10. Kości policzkowe muśnij delikatnie różem (Bourjois, cena, ok. 48 zł)

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Natalii Siwiec: