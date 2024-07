1 z 11

Wczoraj wieczorem w warszawskim klubie Space odbyła się uroczysta prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Stacja skupiła się oczywiście na swoim największym hicie czyli nowym "Tańcu z Gwiazdami", którego pełna obsada została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie. Nie zabrakło też gwiazd seriali i innych produkcji, które zobaczymy już niebawem na ich antenie. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na wiosennej ramówce Polsatu

Wśród nich pojawiła się oczywiście faworytka "Tańca" czyli Aneta Zając. Na tę okazję Aneta wybrała białą sukienkę z czarnymi kieszeniami, a włosy zaczesała do tyłu, co dodało delikatnej stylizacji nieco pazura. Uśmiechnięta pozowała fotografom i udzielała wywiadów, będąc jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd tego wieczora.

Co ciekawe, na imprezie pojawił się również Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk. "Ciało astralne" z zaangażowaniem pozowało na ściance, natomiast entuzjazmu zabrakło już przy okazji wywiadów, których udzielali bardzo niechętnie. W kuluarach plotkowało się, że jest to spowodowane niechęcią do pytań o Anetę, która zdecydowanie brylowała tej nocy i takie pytania wydawały się nieuniknione. Organizatorzy zadbali jednak, aby para nie siedziała w pobliżu Zając, więc do wyczekiwanego spotkania całej trójki nie doszło.

