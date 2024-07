Tomasz Jacyków znów dostał moralnego klapsa. Tym razem oberwało mu się od Piotra Krajewskiego, który jest zbulwersowany gustem i zachowaniem kolegi z branży niemniej niż zachowaniami Dawida Wolińskiego i Karoliny Korwin-Piotrowskiej podczas castingów do "Top Model. Zostań modelką".



- Jacyków, następny manekin mody! Samozwańczy stylista, który wręcz terroryzuje niewinne kobiety na ulicach miast, oceniając ich wizerunek. Pytam: Kto dał mu do tego prawo?! Być może część z nich nie interesuje się modą i mają one do tego prawo! To, co reprezentuje, jest na pograniczu bruku - powiedział Krajewski w rozmowie z "Super Expressem".



Pytając całkiem poważnie - ilu z was zna twórczość modową Piotra Krajewskiego?



chimera

