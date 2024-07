Robert Kozyra rozkręcił się na dobre. I chociaż jego początki w „Mam talent” nie były łatwe, to w odcinkach na żywo nowy juror radzi sobie świetnie. Kozyra, który słynie z ostrych komentarzy, przy okazji oceny jednego z uczestników programu postanowił wyśmiać talent aktorski Katarzyny Cichopek!

Występ akrobatki, Jessiki Nowak nie spodobał się dziennikarzowi. Co usłyszała od niezadowolonego jurora?

- Niestety masz w sobie sztywność, jak Kasia Cichopek na ekranie- stwierdził Kozyra.

Zastanawiamy się, dlaczego Robert Kozyra porównał uczestniczkę do Cichopek, zamiast do siebie. Przecież jeszcze kilka miesięcy temu sam juror głośno mówił o swoich przeżyciach na planie serialu „Czas honoru”…

- Nie mam złudzeń. Wiem, że jestem drewnianym aktorem- stwierdził w rozmowie z „Faktem”.

Wygląda więc na to, że o swojej przygodzie z aktorstwem Kozyra woli w programie nie wspominać.

Reklama