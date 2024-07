Tym razem zestawiliśmy kosmetyki pielęgnacyjne. Zaczynając od nowości, w październiku stawiamy na niesamowitą maseczkę błotną GlamGlow, która oprócz tego, że działa cuda, to używana jest przez największe gwiazdy Hollywood, tj. Jennifer Lopez, Miley Cyrus, czy Ninę Dobrev.

Reklama

Następną nowinką na polskim rynku są kosmetyki i gadżety do domu amerykańskiej marki Bath&Body Works. My w październiku stawiamy na mini żele antybakteryjne do rąk. Oprócz tego, że mają cudowny zapach to są małe, poręczne i są świetnym dodatkiem do torebki.

po nowościach, przechodzimy do pielęgnacji twarzy i okolic oczu. Tu polecamy kosmetyki Eveline, Avon, Under 20, Galenic i Soraya. Pamiętaliśmy też o pielęgnacji włosów, czyli nowości od Rene Furterera oraz nowości w makijażu Dr Ireny Eris – i jej najnowszym podkładzie do twarzy.

Reklama

Więcej informacji i ceny produktów znajdziecie poniżej w naszej galerii: