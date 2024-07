Karolina Korwin-Piotrowska niedawno gościła w programie Magdy Mołek "W roli głównej", w którym opowiedziała o wielu przykrych chwilach. Za pewne nie było łatwo, ale dziennikarka szczerze przebrnęła nawet przez temat choroby i śmieci własnej mamy. Wyjawiła również, że producenci programów w TVN próbowali już kilka razy obsadzić ją w roli jurorki w kilku produkcjach. Jakich?



- Dzwonili do mnie z "You Can Dance". Proponowano mi również "Mam talent!" - przyznała Karolina.



Dopiero jednak w "Top Model. Zostań modelką" Koriwn-Piotrowska umiała się odnaleźć. Program w pełni spełnił jej oczekiwania. A wasze? Czy Karolina poradziła sobie w roli jurorki?



chimera

Reklama