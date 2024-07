Edyta Herbuś ma powody do radości. Spektakl "Diva" w którym zagrała jedną z głównych ról u boku Małgorzaty Bogdańskiej został bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność i krytyków. I chociaż przez kilka ostatnich lat w mediach i w sieci pojawiało się wiele negatywnych komentarzy dotyczących kariery Herbuś, to celebrytka wzięła się ostro do pracy i zaczęła walczyć o wymarzoną karierę. Zobacz: Coraz więcej reżyserów wierzy w aktorski talent Herbuś. Dostała właśnie rolę u boku gwiazd

Okazuje się, że starania partnerki Mariusza Trelińskiego doceniła Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka w swoim felietonie zachwyca się przemianą Herbuś, która świetnie odnajduje się na deskach teatru.

- Edyta Herbuś z pierwszoligowej celebrytki wycierającej się swego czasu głównie po ściankach, momentami niemal wyczynowo, na naszych oczach przeistacza się w prawdziwą aktorkę. Bo tancerką, o czym niewielu chciało pamiętać, była od zawsze. Największa wygrana wszystkich edycji Tańca z gwiazdami udowadnia, że chcieć to znaczy móc. Dziewczyna, która zyskała ogromną popularność dzięki programowi tanecznemu, w którym drewniane kołki, czyli swych partnerów, z sukcesem uczyła ruszać biodrem do rytmu, wpadła w celebrycką karuzelę. Ale od ponad roku, czyli od momentu, kiedy polskim szołbiznesiczkiem zatrzęsła tak zwana "afera Herde" czyli także menedżerki Edyty, (pewnej pani, która nie wywiązała się z zobowiązań wobec klientek), Herbuś przechodzi przemianę. spektakle taneczne, niemal zero ścianek, durnych wywiadów i sesji. Tylko praca i praca. Czasem jakieś fotki na instagramie. Szok i niedowierzanie. Teraz za nią premiera spektaklu "Diva", gdzie u boku świetnej aktorki, Małgorzaty Bogdańskiej, podobno robi kolosalne wrażenie. Jeszcze nie widziałam, ale czytałam kilka recenzji i... pozytywny szok- napisała Korwin Piotrowska. Może się okazać, że ambicja w połączeniu z ogromną determinacją i talentem, będzie w przypadku Edyty kluczem do prawdziwego sukcesu.

Zgadzacie się z opinią Karoliny Korwin Piotrowskiej?

