Fanki Patryka Pniewskiego wypisują obraźliwe komentarze na Facebooku Karoliny Korwin Piotrowskiej. Powód? Dziennikarka zażartowała z wywiadu aktora, w którym przyznał, że ma sztuczny ząb.

Wiadomości prywatne, jakie dostała Korwin Piotrowska od fanów aktora, są delikatnie mówiąc gorszące. Dlatego dziennikarka zareagowała i zgłosiła wszystko do odpowiednich służb i ma nadzieje, że dzieciaki dostaną nauczkę.

Szkoły poinformowane, odpowiednie służby też i może rodzice zaczną wreszcie wychowywać swoje dzieci oraz sprawdzać, co wypisują i do kogo w czasie wolnym. Najwyższy czas. Jakie są pseudo gwiazdy tacy są i fani, niestety. Kiepscy, chamscy, bez znajomosci podstaw języka polskiego i źle wychowani. Peace - napisała dziennikarka na swoim Facebooku.

Aktor Patryk Pniewski wydał w sprawie komentarzy Karoliny Korwin Piotrowskiej oświadczenie.

Pani Karolina Korwin-Piotrowska żyje z napadania na ludzi zarabiając na tym pieniądze. W związku z tym apeluje o nie zajmowanie stanowiska i nie generowanie ruchu na jej portalach społecznościowych odnośnie całej sprawy. Ja jako człowiek pełen empatii, życzliwości dla ludzi i swoich odbiorców staram się być sobą i tylko dobrze wykonywać swoją pracę, która do najłatwiejszych nie należy. W przyszłym tygodniu pojawi się informacja o najnowszym filmie, w którym mam przyjemność grać i myślę, ze to będzie naprawdę ciekawszy temat do rozmów... ????

Pozdrawiam,

Patryk