Karolina Pisarek uwielbia być obecna w mediach społecznościowych. Pokazuje w nich zarówno liczne współprace, jak i swoje życie prywatne. Tym razem sprawa dotyczy tego drugiego. Modelka znana z formatu "Top Model" nie ukrywa smutku. O co chodzi? Sami zobaczcie.

Karolina Pisarek zaskoczyła wyznaniem

Odkąd modelka pojawiła się w popularnym programie TVN-u, minęło sporo czasu. Mimo to, śmiało można powiedzieć, że gwiazda skutecznie wykorzystała swoje pięć minut sławy, bo do dzisiaj jest na medialnym świeczniku. Szczególnie że ta uwielbia upubliczniać swoje życie. Internauci więc z wypiekami na twarzy śledzą ją w mediach społecznościowych. Ostatnio podejrzewali nawet, że Karolina Pisarek i Roger Salla spodziewają się dziecka. Wszystko przez wymowne nagranie i słowa, jakie padły z ust ukochanego modelki. Tymczasem ta miała im do przekazania smutne wieści.

Karolina Pisarek z mężem

Karolina Pisarek, jak zawsze zwróciła się do swoich fanów za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie. Tym razem nie ukrywała smutku. W środowy poranek zaczęła od słów:

Dzisiaj zostawiam swojego męża

Następnie dodała:

Bye bye love

Słowa Karoliny Pisarek mogły zaniepokoić jej fanów, jednak modelka szybko ich uspokoiła i ruszyła z wyjaśnieniami. Okazuje się, że faktycznie musi się rozstać ze swoi ukochanym, jednak... tylko na chwilkę! Gwiazda wyjawiła bowiem, że wyjeżdża w swoje rodzinne strony, aby móc spotkać się z najbliższą rodziną.

Karolina Pisarek i Roger Instagram @karolina_pisarek

Jadę do Szczecinka, odwiedzić całą moją rodzinę. Będziesz tęsknić? zapytała.

Roger długo nie zwlekał z odpowiedzią:

Zawsze

Na sam koniec Karolina Pisarek zażartowała:

Taka mała przerwa dobrze nam zrobi... Nie no żartuję!

A potem byliśmy świadkami romantycznego rozstania na warszawski dworcu. Jak widać miłość w ich związku kwitnie w najlepsze!

